Le Hamas condamne avec la plus grande fermeté l'incendie d'exemplaires du Saint Coran par les sionistes lors de leur prise d'assaut de la mosquée de Bani Saleh

La Hamas a souligné dans un communiqué dimanche que le fait que les soldats de l'occupation aient documenté leur crime odieux et l'aient publié sur les médias sociaux indique clairement une politique criminelle systématique menée par le gouvernement d'occupation nazi, dans le cadre de sa guerre brutale d'extermination contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et tous les aspects de la vie dans cette bande.

Le Hamas a appelé les peuples et les gouvernements arabes et islamiques ainsi que les peuples libres du monde à exprimer leur colère et leur condamnation du comportement fasciste des sionistes, à agir pour défendre les lieux saints islamiques et chrétiens en Palestine, à mettre fin au génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et à consacrer tous les moyens de soutien et d'appui à la fermeté du peuple palestinien et à sa vaillante résistance, qui fait face à la machine à tuer et à terroriser pour défendre sa terre et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa, qui a été bénie.