L'Iran et la Turquie cherchent à développer leurs relations bilatérales

Hakan Fidan, le ministre turc des affaires étrangères, a téléphoné à Seyyed Abbas Araghchi, le nouveau ministre iranien des affaires étrangères, pour le féliciter de sa nomination au poste de ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran.

Le ministre turc des affaires étrangères a pour sa part exprimé la volonté de son pays de poursuivre les consultations politiques avec la République islamique d'Iran dans le but de renforcer et de développer les relations bilatérales ainsi que la compréhension mutuelle et la coopération sur les questions régionales importantes et les développements internationaux.

Se référant aux relations croissantes entre Téhéran et Ankara, le ministre turc des Affaires étrangères a souligné la nécessité de renforcer les consultations politiques concernant les tensions dans la région de l'Asie de l'Ouest.

Araghchi, pour sa part, a remercié le ministre turc des Affaires étrangères pour ses félicitations et a souligné la nécessité de promouvoir de bonnes relations entre les deux pays. Il a également exprimé la volonté de Téhéran de renforcer les dialogues constructifs afin d'étendre la coopération dans tous les domaines existants.

Se référant à la détérioration de la situation en Asie occidentale et aux actions terroristes du régime sioniste qui cherche à faire monter la tension et à répandre l'instabilité dans toute la région, le nouveau ministre iranien des affaires étrangères a souligné la nécessité de poursuivre les consultations entre les pays islamiques, en particulier les deux pays importants que sont l'Iran et la Turquie.