Détonation d'un tunnel piégé par des soldats d'occupation à l'est de Deir al-Balah

Les Brigades Qassam ont déclaré dans un communiqué : « Nos moudjahidines ont réussi à attirer une force sioniste de l'unité d'ingénierie dans un tunnel pré-déclenché dans la zone des sites militaires à l'est de la ville de Deir al-Balah dans le centre de la bande de Gaza, et dès qu'ils sont arrivés à l'intérieur du tunnel, celui-ci a explosé, les tuant et les blessant ».

Dans une autre déclaration, les brigades ont indiqué que leurs combattants étaient engagés dans des affrontements féroces avec les forces d'occupation dans la zone « Jaafrawi », à l'est de la ville de Deir al-Balah, et qu'ils avaient fait des morts et des blessés dans leurs rangs, et que des hélicoptères avaient atterri pour les évacuer.

Les Brigades Al-Qassam ont également pris pour cible un char israélien Merkvah avec un missile Al-Yasin 105 à l'est de la ville de Deir Al-Balah dans le centre de la bande de Gaza.

Plus tôt, Al-Qassam a rapporté avoir fait exploser un champ de mines préparé à l'avance dans un certain nombre de véhicules d'occupation et de matériel d'ingénierie dans la zone des sites militaires à l'est de Deir al-Balah, notant qu'il avait organisé des atterrissages d'hélicoptères pour les évacuer.