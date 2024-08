Gaza: Les nouvelles attaques israéliennes ont fait 71 morts

À cet égard, le ministère palestinien de la Santé a également annoncé que depuis le 7 octobre 2023, 40 334 citoyens palestiniens ont été tués en martyr dans la bande de Gaza.

Selon l'IRNA, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé que le régime sioniste a commis 5 massacres dans la bande de Gaza au cours des dernières 48 heures, faisant 69 nouveaux morts en martyrs et 212 autres blessés.

En incluant ces martyrs, le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis le début de l'opération Déluge d'Al-Aqsa a atteint 40 mille 334 personnes et le nombre de blessés a atteint 93 mille 356.

Plus tôt, des sources d'information ont rapporté que 50 citoyens palestiniens ont perdu la vie en martyrs depuis ce matin, à la suite de l'agression du régime sioniste dans différentes zones de la bande de Gaza.