Leader des musulmans nigérians : le déclin d’Israël a commencé avec le Déluge d'Al-Aqsa

Cheikh Ibrahim Zakzaky, le leader musulman du Nigeria, visitant la station des serviteurs des pèlerins d'"Appel d'Al-Aqsa" dans la ville de Karbala, a déclaré : "Le régime usurpateur sioniste s'est détérioré et est sur la voie du déclin."

Il a ajouté : "Le déclin du régime usurpateur a commencé avec l'opération de Déluge d'Al-Aqsa, et par la volonté de Dieu, sa destruction aura bientôt lieu. Ce n’est pas de l’optimisme, mais les données disponibles le montrent.

Le leader musulman nigérian a poursuivi : "Aujourd'hui et après tant de sang versé, par la volonté de Dieu, Gaza sera victorieuse, et après cela la Palestine en sortira victorieuse, et nous accomplirons bientôt nos prières dans la mosquée Al-Aqsa."