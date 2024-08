Les ministres iranien et égyptien des A.E. pour la poursuite des consultations bilatérales et sur les évolutions régionales

Téhéran - IRNA - Lors d'une conversation téléphonique, les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de l'Egypte ont convenu de la poursuite des consultations politiques dont et notamment sur les relations bilatérales et les développements dans la région.

Selon l’IRNA, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdul Ati a félicité Seyyed Abbas Araghchi pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et lui a souhaité plein succès.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a présenté à cette occasion un rapport sur les efforts diplomatiques de son pays ces derniers jours pour mettre fin à la guerre contre Gaza et y envoyer une aide humanitaire internationale et a souligné la nécessité des efforts de toutes les parties pour empêcher l'expansion de la guerre dans la région.

Abbas Araghchi, nouveau ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a pour sa part remercié son homologue égyptien pour son appel et ses vœux, et a apprécié les efforts de l'Égypte pour établir un cessez-le-feu accepté par le Hamas dans la bande de Gaza.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également souligné le droit légitime de la République islamique d'Iran de répondre au crime terroriste commis par le régime sioniste à Téhéran en tuant par une opération ciblée le martyr Haniyeh.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les consultations politiques et les consultations concernant les relations bilatérales et les développements dans la région.