Le sang des Palestiniens opprimés l’emportera sur l’épée de l’oppression des tyrans (Téhéran)

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a écrit sur sa page X : « Le rassemblement immense et unique de la marche d'Arbain de l'Imam Hossein, plus magnifique que l'année précédente, avec la présence de millions d'esprits libres, admirateurs et amoureux du très vénéré Aba Abdullah Al-Hussein (P) venus du monde entier et avec une généreuse hospitalité des Irakiens hôtes a eu lieu.

La tenue de la cérémonie commémorative dans cette ambiance sincère par le peuple irakien, est un symbole clair de l'immortalité du bien et de la vérité et de la destruction promise d'Oppression.

Il a déclaré : La grande leçon d'Arbain est d'avancer sur le chemin de la vérité, de soutenir les opprimés et d'agir en acte, contre les tyrans du monde d'aujourd'hui, qui ont tué plus de 40 000 citoyens palestiniens innocents, pour la plupart des femmes et des enfants, avec leur machine de tuerie dans la bande de Gaza.

Kanaani a poursuivi : "Le sang des Palestiniens opprimés vaincra l’épée de l’oppression des tyrans, grâce à Dieu.