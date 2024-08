La bataille opposant le Front de Hussein (P) et celui d'Oppression est sans fin (Leader)

Après les prières collectives, le Leader de la Révolution a noté à l’adresse des jeunes participants : « Lors de la récitation de Ziyarat-e Achoura (Une prière dédié à la tragédie d’Achoura et à la mort en martyr de l’Imam Hussein (P), vous dites à l'Imam Hossein, que la paix soit sur lui : Salut à toi ! Cela veut dire que la campagne entre le front Husseini et le front du tyran Yazid est sans fin. »

Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a déclaré que la lutte contre l’oppression se poursuit depuis l’ère de l’Imam Hossein (béni soit-il), ajoutant que la bataille a pris diverses formes à différentes époques.

Il a fait ces remarques lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté ce dimanche 25 août des étudiants commémorant le deuil de l'Arbaïn, marquant le 40e jour du martyre de l’Imam Hossein, le troisième imam chiite.

L’Ayatollah Khamenei a déclaré que la bataille est « perpétuelle » entre le Front des fidèles aux idéaux de l'Imam Hossein, qui lutte contre l’oppression, et le Front de l’injustice et de l’oppression.

« Le combat qui oppose le Front de l'Imam Hossein à celui des Yazidis est interminable », a-t-il ajouté.

Le Leader a également noté que ces deux fronts existaient avant l’ère de l’Imam Hossein jusqu’à aujourd’hui et qu’il en sera toujours ainsi.

« Selon les circonstances, le Front de l'Imam Hossein a affronté l'oppression de différentes manières: À l’ère de l’épée et de la lance, elle s'est faite d'une manière et à l’ère de l’atome et de l’intelligence artificielle, elle doit se faire d'une autre manière », a-t-il affirmé.