Nous appelons notre opération de grande envergure qui s'est déroulée aujourd'hui « Opération d’Arbaeen » (Nasrallah)

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a qualifié l'opération de la Résistance islamique de réponse à l'agression qui a visé la banlieue sud de Beyrouth et à l'assassinat du grand chef djihadiste Sayyed Fouad Shukr, d'opération « Jour d'Arbaeen » en l'honneur du 40e anniversaire de l'Imam Hussein (AS), qui a coïncidé avec cette opération.

Nous avons eu besoin d'un peu de temps pour déterminer si l'axe allait réagir dans son ensemble ou sur chaque front individuellement, et nous avons attendu pour donner une chance aux négociations, car notre objectif est de mettre fin à l'agression contre Gaza. Nous avons fixé des contrôles pour la riposte, notamment que celle-ci ne soit pas « civile », sachant que nous avons le droit de frapper des « civils » et aucune infrastructure, mais que la cible militaire soit liée à l'opération d'assassinat, soit une base des services de renseignement et de l'armée de l'air, et que la cible soit très proche de « Tel-Aviv », a ajouté Nasrallah.

Nous avons identifié la base « Gamelot », située à l'est de l'autoroute, comme la cible principale de l'opération « Arbaeen Day ». Elle abrite l'unité 8200, qui s'occupe de collecte ouverte, d'écoute et d'espionnage, et se trouve à 110 kilomètres de la frontière libanaise et à seulement 1 500 mètres de la frontière de Tel-Aviv, a-t-il déclaré. Nous avons également ciblé la base d'Ain Shima, qui se trouve à 75 kilomètres du Liban et à 40 kilomètres de Tel Aviv. Nous avons également ciblé des sites et des casernes pour épuiser le Dôme de fer et les missiles intercepteurs, ce qui a permis aux marches de se diriger vers leur cible, a expliqué Nasrallah et souligné que les frères devaient lancer 300 missiles Katioucha et les répartir sur les sites car ce nombre est suffisant pour occuper le Dôme de fer et les missiles intercepteurs pendant plusieurs minutes pour traverser les défilés, soulignant qu'aucune plateforme de la résistance n'a été touchée avant le début des travaux et que la résistance a tiré 340 missiles et que tous les abris de parade ont lancé leurs défilés malgré les raids et qu'aucun abri n'a été endommagé ni avant ni après les travaux, et nos données sont qu'un nombre important de défilés ont atteint les deux cibles spécifiées, mais l'ennemi se tait comme d'habitude, mais les jours et les nuits révéleront la vérité sur ce qui s'est passé là-bas.

Nasrallah a également déclaré que la vérité sur ce qui s'est passé lors de ces opérations sera connue, malgré le secret de l'ennemi, et que les données montrent qu'un certain nombre de drones ont atteint leurs cibles, mais que l'ennemi est resté silencieux. Il a ajouté que le récit de l'ennemi est plein de mensonges et qu'Israël, qui se considère comme l'acteur le plus fort de la région, a recours aux mensonges en raison de sa faiblesse.

Les victimes de Nahariya, d'Acre et d'autres zones, s'il y en a eu, ont été causées par des missiles intercepteurs israéliens, a déclaré M. Nasrallah, ajoutant que lorsqu'Israël parlait de détruire nos missiles stratégiques, il mentait parce que nous ne les utilisions pas, mais que nous pourrions les utiliser à l'avenir.

Il a souligné que le récit sioniste sur ce qui s'est passé est plein de mensonges, ce qui reflète le niveau de faiblesse de cette entité, et que le discours de l'ennemi sur le bombardement de missiles stratégiques et précis qui étaient destinés à viser « Tel Aviv » est un mensonge dans le mensonge, mais dans cette opération et pour une vision claire et précise, nous ne voulions pas utiliser ces armes, et aucun des missiles stratégiques et précis n'a été endommagé, indiquant que de nombreuses vallées sont considérées par l'ennemi comme ayant des plates-formes pour les missiles balistiques et des installations qui peuvent être détruites, et le commandant M. Shukr a pris une décision il y a quelque temps pour évacuer ces vallées et installations et ce qui a été bombardé sont des vallées vides ou évacuées.

Il a expliqué qu'une demi-heure avant l'heure de l'opération, les Israéliens ont commencé à mener des raids dans le sud et qu'ils ne disposaient pas de renseignements, mais qu'en raison du mouvement des moudjahidines, ils ont pu achever leur travail, soulignant que nous sommes confrontés à un échec des renseignements « israéliens » et à un échec du travail proactif et que notre opération a été menée à bien comme prévu, et qu'aujourd'hui nous avons assisté à une scène qui exprime le courage de la résistance lorsqu'elle a pris cette décision et que la résistance a pris une décision et est passée à l'action, de sorte que l'ennemi a fermé Tel-Aviv et les aéroports et a ouvert des abris simplement parce que nous avons utilisé des Katioucha et des drones, alors comment faire si nous avons utilisé plus que cela ?

Nasrallah a ajouté que personne n'était tombé en martyr lors de cette opération, mais qu'après cela, l'ennemi avait ciblé des lieux et que trois personnes étaient tombées en martyrs. L'ennemi a subi un échec opérationnel et l'opération du Hezbollah a réussi. L'ennemi prétend avoir des renseignements et connaître le moment de l'opération, alors que les mouvements des combattants du Hezbollah leur ont permis de remarquer l'attaque, mais ils n'ont pas été en mesure de l'arrêter.

Nasrallah a souligné que nous n'abandonnerons pas Gaza et son peuple, la Palestine et les valeurs sacrées de la nation en Palestine, et que notre opération d'aujourd'hui peut être utile pour le parti palestinien ou le parti arabe en ce qui concerne les négociations, et le message à l'ennemi et à ceux qui sont derrière lui est que tout espoir de réduire au silence les fronts de soutien est un faux espoir malgré les sacrifices, en particulier sur le front libanais. Nous sommes un peuple qui n'accepte pas d'être humilié ou de plier l'échine devant qui que ce soit, et nous nous battons avec des cerveaux, des armes, des drones et des missiles balistiques cachés pour un jour qui peut venir, et l'ennemi doit comprendre et bien avertir de la nature du Liban et des changements stratégiques, car le Liban n'est plus faible et vous pouvez l'occuper avec une bande, mais le jour peut venir où nous vous envahirons avec une bande.