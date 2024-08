Les représailles du Hezbollah sont une « gifle au visage du régime fasciste sioniste »

Le Hamas et le Djihad islamique ont publié des déclarations distinctes dimanche, quelques heures après que le mouvement de résistance libanais Hezbollah a tiré au moins 320 missiles sur une douzaine de positions militaires israéliennes, dans ce que le Hezbollah a appelé la première phase d'une riposte à l'assassinat par le régime de son commandant en chef Fuad Shukr, le 30 juillet.

Le Hamas a salué « l'unique et grande » riposte contre plusieurs cibles israéliennes clés à l'intérieur des territoires occupés, soulignant que « la riposte ferme et calibrée est une gifle au visage du cabinet du régime fasciste d'occupation ».

« L'opération du Hezbollah envoie le message que le terrorisme et les crimes contre les nations palestinienne et libanaise ne resteront pas sans réponse et que le régime d'occupation n'atteindra pas ses objectifs et ses plans agressifs », a ajouté le Hamas dans sa déclaration.

Le Jihad islamique a également salué la réussite de l'attaque courageuse du Hezbollah et a félicité le mouvement de résistance libanais d'avoir tenu sa promesse de riposter à l'assassinat de son commandant. L'attaque du Hezbollah montre que « l'ennemi sioniste ne comprend que le langage de la force », a ajouté le mouvement palestinien.