La bataille entre le front de l'Imam Hussein (AS) et le front de l'oppression est interminable (Leader)

Le Guide suprême de la Révolution islamique a prononcé un bref discours entre les deux prières, soulignant les thèmes de la Ziarah d'Achoura relatifs à l’importance de l’amitié avec les amis de l’Imam Hussein (AS) et de l’inimitié envers ses ennemis jusqu’au Jour du Jugement. « La bataille entre le front de l’Imam Hussein (AS) et le front des gens comme Yazid [les oppresseurs] est une bataille interminable, qui se poursuit toujours », a-t-il déclaré.

L’Ayatollah Khamenei a déclaré que le but du soulèvement de l’Imam Hussein (AS) était de lutter contre l’oppression et l’injustice. « Cette lutte a pris diverses formes. Elle a été menée sous une forme à l’ère des épées et des lances, et sous une autre forme à l’ère de la technologie atomique, de l’intelligence artificielle, etc. Mais elle continue. À l’ère de la propagation par la poésie, les odes, les hadiths et les discours, elle a été menée d’une certaine manière. Et [maintenant] à l’ère de la physique quantique, d’Internet, etc., elle est menée d’une autre manière », a-t-il fait remarquer.

Il a souligné que ce devoir se manifeste différemment pendant les années d’études universitaires par rapport à la période où une personne assume une plus grande responsabilité. « La lutte du front husseini contre le front des gens comme Yazid ne signifie pas toujours prendre les armes ; elle signifie plutôt penser correctement, parler correctement, comprendre les choses avec précision et atteindre la cible avec précision », a-t-il déclaré.

Soulignant que si nous avançons dans cette direction, la vie trouvera un sens et un but, le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré : « les jeunes doivent apprécier l'époque actuelle, qui leur a ouvert un large champ avec la bénédiction de la Révolution islamique et en planifiant, en étudiant et en pensant correctement, ce qui nécessite une familiarité avec le Coran et une réflexion sur celui-ci, agir en temps opportun ».

Faisant référence à l'opportunité créée pour la jeunesse par la Révolution islamique, le Guide suprême de la Révolution a déclaré : « La Révolution islamique a ouvert une large opportunité à la jeunesse et, à partir de cette opportunité, avec une planification et une compréhension appropriées du devoir, des mesures nécessaires et opportunes doivent être prises dans le sens des nobles objectifs de la Révolution pour jeter les bases du progrès et de la prospérité. »

L'Ayatollah Khamenei a souligné que cette action opportune, trouvait parfois du sens dans le milieu universitaire, et s'avérait parfois nécessaire dans l'environnement social ou politique, et parfois dans le déplacement vers Karbala et la Palestine et d'objectifs plus élevés.

En conclusion, Son Eminence a souligné : « l'utilisation de cette opportunité historique par la jeunesse signifie la prospérité et le salut, et si cette opportunité n'est pas utilisée et le devoir n'est pas rempli, le résultat sera une perte ».