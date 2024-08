La riposte de l’Iran à l'acte terroriste du régime sioniste est définitive (Araghchi)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a déclaré sur son compte X : « Hier et aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Türkiye et de l'Arabie saoudite m'ont appelé pour me féliciter. »

Le chef de la diplomatie iranienne a considéré l'évolution vers une « région forte et unie » à travers le dialogue, la coopération et la synergie avec les pays de la région comme l'une des priorités de politique étrangère du 14ème gouvernement.

Dans un autre message, Araghchi a déclaré : « Hier et aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et d'Arménie m'ont également félicité lors d'appels téléphoniques séparés ».

« La région du Caucase revêt une importance géopolitique et stratégique pour la République islamique d’Iran. Les affinités historiques, culturelles et géographiques ont doublé l’importance du développement des relations avec les pays de cette région » a-t-il ajouté.

« Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, m'a appelé aujourd'hui pour me féliciter. Nous avons eu une discussion détaillée sur la région. Je lui ai dit que la riposte à l'acte terroriste du régime sioniste à Téhéran est définitive, qu'elle sera mesurée et bien calculée. Contrairement au régime sioniste, l’Iran ne cherche pas à accroître les tensions, même s’il n’en a pas peur » a indiqué Araghchi.