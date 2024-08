Mali - France : Après France 24, RFI et France 2, Bamako sanctionne LCI

Selon RFI, les autorités maliennes ont décidé ce samedi 24 août de suspendre la chaîne française d'information LCI pendant deux mois après.

Le Mali accuse les médias français de partialité dans leur couverture de la situation sécuritaire et politique de ce pays sahélien qui avait déjà sanctionné France 24 et RFI, après les tensions politiques et diplomatiques Paris-Bamako.

Déjà en janvier 2024, la Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali avait suspendu pour 4 mois les services de France 2 des bouquets des distributeurs autorisés dans ce pays africain pour « des manquements graves à l'éthique et à la déontologie journalistique ainsi que pour apologie du terrorisme ».