Téhéran (IRNA) - Le plus grand réseau mondial d'étudiants en faveur de la cause palestinienne a été lancé à New York.

Ce réseau de la défense de la Palestine comprend des centaines de groupes d'étudiants de diverses universités du monde entier, notamment en Amérique du nord, en Europe, en Afrique et dans certains nombres pays musulmans. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan de boycott des coopérations entre les centres israéliens et les universités américaines te européennes en réaction au génocide perpétré par le régime sioniste à Gaza.