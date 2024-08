RSF demande à l’Union européenne la suspension de son accord avec Israël

Face au nombre sans précédent de journalistes tués et aux violations continues de la liberté de la presse par le régime d'occupation depuis le début de la guerre à Gaza, Reporters sans frontières (RSF) et 59 organisations appellent à la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne (UE) et Israël ainsi qu’à l’adoption de sanctions ciblées envers les responsables sionistes.

Alors que les ministres des affaires étrangères de l’UE doivent se réunir à Bruxelles le 29 août, RSF et 59 organisations demandent, dans une lettre conjointe, des mesures urgentes à l’égard du régime sioniste, responsable de la mort de plus de 130 journalistes et d’atteintes récurrentes à la liberté des médias.

Les organisations signataires de la lettre rappellent que l'assassinat ciblé ou aveugle de journalistes, commis délibérément ou par imprudence, est un crime de guerre.