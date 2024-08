Hamas : les nations arabes et islamiques doivent assumer leur responsabilité de protéger la mosquée Al-Aqsa

Le mouvement a ajouté, dans un communiqué de presse, que « ce que le ministre terroriste Ben-Gvir a révélé ce matin sur son intention de construire une synagogue à l'intérieur de la mosquée bénie d'Al-Aqsa est une annonce dangereuse, reflétant la nature des intentions du gouvernement d'occupation envers Al-Aqsa et son identité arabe et islamique, et ses mesures criminelles qui visent à la judaïser et à renforcer son contrôle sur elle ».

Le mouvement a souligné que les crimes sans précédent commis par l'occupation fasciste dans la bande de Gaza, les vastes violations en Cisjordanie et la main de ses ministres extrémistes pour mettre en œuvre leurs plans malveillants à Jérusalem et dans la mosquée bénie d'Al-Aqsa, en la profanant, en la prenant d'assaut et en y effectuant quotidiennement des visites provocatrices, est une politique qui jette de l'huile sur le feu et qui ne fera que susciter davantage de résistance de la part de notre peuple pour protéger nos lieux saints.

Le Hamas a appelé le peuple en Cisjordanie et dans les territoires occupés à se mobiliser à Al-Aqsa et à s'asseoir sur ses places pour faire face aux plans de l'occupation. Nous appelons également notre vaillante résistance et notre jeunesse révolutionnaire en Cisjordanie occupée à intensifier leurs affrontements avec l'ennemi criminel et ses troupeaux de colons.

Il a également appelé la nation, les gouvernements, les peuples et les organisations arabes et islamiques, sous la houlette de l'Organisation de la coopération islamique, à assumer leurs responsabilités et à adopter une position ferme face aux plans de l'occupation et à ses attaques flagrantes contre la première des deux Qiblas et la troisième des deux saintes mosquées, et à œuvrer par tous les moyens pour mettre fin à cette agression brutale contre notre peuple palestinien et pour protéger nos lieux saints islamiques et chrétiens, en particulier la mosquée Al-Aqsa, qui est une mosquée bénie.