L’Iran sacré champion d’Asie de karaté : Pezeshkian félicite les équipes juniors iraniennes

Le dernier jour du Championnat d'Asie de karaté 2024, les équipes juniors de garçons et de filles de l'Iran ont montré leurs prouesses sur le tatami, obtenant un total impressionnant de six médailles d'or, une médaille d'argent et quatre médailles de bronze, s'établissant fermement au sommet du karaté asiatique.

Le championnat s'est déroulé sur trois jours à partir du vendredi 2 septembre à Manille, aux Philippines, et a réuni 559 karatékas de 30 pays.

L'équipe iranienne a excellé dans la catégorie des jeunes, s'imposant face à d'autres équipes redoutables d'Asie pour remporter le titre de champion.

Lors de la dernière journée, les espoirs iraniens ont brillé de mille feux, avec quatre médailles d'or et une de bronze chez les garçons, ainsi que deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze chez les filles.