Le président iranien souligne la nécessité de renforcer les liens avec le Qatar

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, en visite à Téhéran ce lundi, le président Masoud Pezeshkian a réitéré son appel à l'unité islamique pour forcer le régime sioniste israélien à mettre fin à ses crimes contre la population de Gaza et les autres Palestiniens.

En plus, il a critiqué les alliés du régime sioniste pour leur silence et même leur soutien aux actions criminelles du régime sioniste contre les Palestiniens. « À Gaza, les droits de l'homme et toutes les lois et règles internationales sont constamment violés », a souligné M. Pezeshkian.

Le premier ministre et ministre des affaires étrangères du Qatar a quant à lui félicité M. Pezeshkian pour sa victoire aux élections iraniennes et pour la formation de son cabinet, et a déclaré que « l'émir du Qatar attache une importance particulière à l'expansion des relations fraternelles et stratégiques entre les deux pays.

Nous pensons également que les relations et la coopération bilatérales n'ont pas encore atteint le niveau souhaité par les chefs des deux nations et que nous devons redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif. »

Critiquant les positions contradictoires de la communauté internationale et des soi-disant défenseurs des droits de l'homme à l'égard des victimes et des criminels de Gaza, M. Al Thani a souligné que « Le Qatar poursuivra ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et, à cet égard, comptera sur le rôle constructif de la République islamique d'Iran en tant qu'acteur sage et responsable.

Appréciant l'approche constructive de M. Pezeshkian à l'égard des questions régionales et internationales en cours, il a annoncé que son pays était prêt à coopérer avec l'Iran pour faire progresser cette approche sur les plans bilatéral, régional et international.