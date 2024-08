Araghchi: Nous saluons l'expansion des relations entre l'Iran et le Koweït à tous les niveaux

Selon l’IRNA, le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Abdallah Ali Al-Hiya, a félicité Seyyed Abbas Araghchi pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de notre pays et lui a souhaité plein succès dans cette responsabilité.

Lors de cette conversation, le ministre des Affaires étrangères du Koweït a souligné la volonté de son pays de poursuivre le processus de développement et d'expansion des relations entre l'Iran et le Koweït, et a souligné l'importance de poursuivre le dialogue politique entre les deux pays.

Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, tout en remerciant son homologue koweïtien pour ses vœux, a souligné : Téhéran se félicite de l'expansion des relations entre les deux pays dans toutes les dimensions.

Evoquant la complexité des développements dans la région de l'Asie occidentale, il a qualifié la poursuite des consultations politiques entre les deux pays de nécessaire et de constructive.