Les crimes du régime d’occupation israélien constituent le génocide le plus horrible de l’histoire contemporaine (Hamas)

Le Hamas a annoncé que l'opération consistant à déplacer les Palestiniens sous de lourds bombardements et à les forcer à se rendre dans des zones plus petites dépourvues de services sociaux et à mettre hors service l'hôpital « Martyrs d'Al-Aqsa » sont d'autres formes de génocide commis par l'occupation sioniste sous les yeux du monde.

Le Hamas a une fois de plus appelé la communauté internationale, l’ONU et ses institutions affiliées à mettre fin à la poursuite du génocide brutal à Gaza et à obliger le régime occupant à mettre fin aux crimes contre les civils palestiniens dans la province de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza.

Deux citoyens sont tombés en martyr lundi, dans un bombardement de drone d'occupation à l'est de la ville de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne wafa.

Environ 100 000 citoyens palestiniens se sont déplacés de l’est de la ville de Deir Al-Balah, au centre de la bande de Gaza, en deux jours derniers, en raison de la poursuite de bombardement de l’occupation sur la ville et ses environs.

Selon des sources locales palestiniennes, plus de 20 centres d’hébergement sont hors de services en raison de bombardements intensifs et les ordres d’évacuation par l’armée de l’occupation.

D'après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), entre le 1er juillet et le 21 août, les autorités d'occupation ont émis 16 ordres d'évacuation, tandis qu'elles ont déplacé de force quelque 213 000 Palestiniens entre le début du mois d'août et le 16 du même mois.

Selon les données de l'ONU, neuf personnes sur dix dans la bande de Gaza ont été déplacées à cause des attaques israéliennes.

Les données de l'organisation indiquent également que la plupart des Palestiniens de Gaza sont contraints de déménager au moins une fois par mois.

Dans un bilan infini, le nombre de martyrs depuis le début de l’agression de l’occupation contre la bande de Gaza le 7 octobre dernier s’élève à 40 405 martyrs, dont une majorité d’enfants et de femmes, en plus de 93 468 blessés.