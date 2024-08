AbdolKarim HosseinZadeh est devenu vice-président iranien pour le développement rural et les zones moins favorisées

Selon la Fondation présidentielle, dans le texte du décret adressé à HosseinZadeh, le président Massoud Pezeshkian a indiqué : « Compte tenu de l'engagement et des précieuses expériences de Votre Excellence, selon ce décret, vous êtes nommé au poste de « Vice-président chargé du développement rural et des régions moins favorisées ».

« Afin d'améliorer les conditions de vie des habitants des villages et d'améliorer les indicateurs de développement rural, en mettant l'accent sur le rôle des habitants locaux dans la réalisation de l'économie de résistance, il est nécessaire de se coordonner avec les organisations exécutives concernées et d'effectuer le suivi et la supervision nécessaires des affaires. », a ajouté le chef du gouvernement iranien.

Dans la partie finale de sa lettre, le président Pezeshkian demande au nouveau vice-ministre iranien du développement rural de « Prêter attention aux objectifs et idéaux initiaux de la Révolution islamique, d’avancer vers la réalisation de la vision et des politiques générales annoncées par le Guide suprême de la Révolution islamique, d’être fidèle au Plan national de développement et à la charte morale du 14ème gouvernement afin de servir le plus possible le cher peuple d’Iran. »