Le commerce non pétrolier de l'Iran avec les pays voisins atteint 27 milliards de dollars

En annonçant cette nouvelle, Mohammad Rezwanifar a déclaré : Le commerce sans pétrole de l'Iran avec 15 pays voisins au cours des 5 premiers mois de cette année a augmenté de 16% et a atteint 26 milliards 857 millions de dollars.

Il a déclaré : Cinq pays à savoir les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Irak, le Pakistan et la Fédération de Russie ont été les cinq premiers partenaires commerciaux de l'Iran parmi les pays voisins au cours de cette période.

Selon le vice-ministre de l'Économie, au cours de cette période, le commerce non pétrolier de l'Iran avec les Émirats arabes unis s'est élevé à 11 milliards de dollars, celui de la Turquie à 6 milliards de dollars, celui de l'Irak à 4,8 milliards de dollars, celui du Pakistan à 1,1 milliard de dollars et celui de la Fédération de Russie à 969 millions de dollars.

M.Rezvanifar a poursuivi : Sur le total du commerce non pétrolier de l'Iran avec 15 pays voisins au cours des 5 premier mois de cette année iranienne en cours, 34 millions 118 mille tonnes de marchandises d'une valeur de 13 milliards 402 millions de dollars ont été exportées vers ces pays et 9 millions 461 mille tonnes d'une valeur de 13 455 milliards de dollars ont été exportés vers ces pays.