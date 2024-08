Le Forum municipal international des BRICS s'ouvre à Moscou en présence de l'Iran

Le 6e Forum municipal international des BRICS se tiendra à l'Expocenter de Moscou les 27 et 28 août 2024, a annoncé le service de presse du Département des relations économiques extérieures et internationales de Moscou.

« Le forum sera le plus grand plancher international, où les représentants des autorités gouvernementales et des entreprises partageront l'expérience acquise et discuteront des questions clés de la coopération municipale », a déclaré le service de presse, selon TASS.

Des villes et des régions de plusieurs pays des BRICS ont confirmé leur participation. Plus de 40 délégations étrangères, dont des représentants du Brésil, de la Chine, de l'Inde, des Émirats arabes unis, de l'Iran et de l'Éthiopie, ont déjà confirmé leur participation.