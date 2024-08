Le vol des corps des martyrs après leur enterrement à Gaza constitue une violation des lois internationales (Jihad Islamique)

Le mouvement a ajouté dans un communiqué de presse à l'occasion de la Journée nationale pour la récupération des corps des martyrs et des prisonniers martyrs détenus par l'occupation dans les soi-disant tombes numérotées et les réfrigérateurs de la mort, et les violations continues commises par l'occupation contre nos prisonniers et nos martyrs, que l'occupation détient les corps de centaines de martyrs et de prisonniers martyrs qui sont morts sous la torture et la négligence médicale dans les prisons de l'occupation, en particulier dans le camp de « Sde Teman » et d'autres prisons que l'ennemi a créées pour détenir arbitrairement des milliers de personnes de notre peuple.

Il a souligné que ce qui a été révélé lors de l'opération « Al-Aqsa », à savoir le vol des corps des martyrs après leur enterrement dans les cimetières de Gaza, est un autre crime qui interpelle la nation arabe et islamique, car il s'agit d'une violation flagrante de toutes les lois divines et des lois internationales qui mettent l'accent sur le caractère sacré des morts et le respect de leur enterrement.

Le mouvement a souligné que ce que fait Israël dépasse toutes les valeurs et les normes, à la lumière d'un silence international suspect et sans précédent.