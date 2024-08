L'Iran convoque l'ambassadeur autrichien

Le ministère iranien des affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Autriche à Téhéran, Wolf Dietrich Heim, pour se plaindre de la convocation de l'ambassadeur iranien à Vienne.

Le directeur général du département Europe occidentale du ministère iranien des affaires a déclaré lors de la réunion que « le Hezbollah est un mouvement de résistance émancipateur et anti-occupation et une structure politique active et efficace au Liban, qui a également une présence officielle au sein du gouvernement et du parlement de ce pays ».

Le diplomate iranien a également condamné fermement la décision du ministère autrichien des affaires étrangères, notant que « cette décision controversée est contraire aux réalités de la région et aux relations entre les deux pays ».