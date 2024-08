Lors de la planification, n’attendez pas l’approbation de l’ennemi et ne lui faites pas confiance (Leader)

Au début de cette réunion, le Guide suprême a rendu hommage au martyr Rajaï, au martyr Bahonar, au martyr Raïssi et à son entourage martyrisé. Il a salué et honoré la marche d’Arbaïn du peuple, a adressé ses félicitations à la 14e administration à l’occasion de la Semaine nationale du Gouvernement et a exprimé l’espoir que cette occasion favoriserait un esprit d’optimisme, apporterait de bonnes nouvelles et produirait des rapports encourageants tout au long du mandat de la 14e administration.

L’Imam Khamenei a qualifié la formation opportune de la nouvelle administration iranienne de bénédiction et de grande faveur de Dieu. Il a expliqué le processus de consultation avec le président concernant les ministres, en déclarant : « J’ai soutenu certaines des personnes que je connaissais ou dont les compétences m’avaient été signalées par des sources fiables. Et certaines d’entre elles, je les ai fortement soutenues. [Toutefois,] je ne connaissais pas la majorité d’entre elles, alors je lui ai dit que je n’avais pas d’opinion à leur sujet. Dieu soit loué, il a fait ses choix avec succès et a pu convaincre le Parlement. »

L’imam Khamenei a décrit l’opportunité de servir le peuple et de lutter pour le progrès du pays comme une profonde bénédiction divine. Il a ajouté : « Appréciez cette confiance que Dieu et le peuple vous ont accordée, et rappelez-vous que même si ces quatre années de service passeront comme l’éclair, des réalisations importantes peuvent encore être accomplies pendant cette période. »

Le Guide de la Révolution islamique a déclaré que la reconnaissance des ressources et du potentiel d’une nation est une condition préalable à une gouvernance efficace. Il a cité les ressources naturelles, abondantes et précieuses de l’Iran, sa situation géographique stratégique au carrefour du nord, du sud, de l’est et de l’ouest du monde, ainsi que ses vastes côtes comme exemples des précieuses capacités matérielles du pays.

Il a souligné que la nation iranienne a la capacité de produire des génies, citant des personnalités renommées telles que Khajeh Nasir al-Din Tussi, Ibn Sina [Avicenne], Mulla Sadra et Zakariya Razi comme exemples. « Ces personnalités témoignent du potentiel intellectuel illimité de la nation iranienne, et même maintenant nous pouvons nourrir des génies parmi la jeunesse talentueuse de notre pays », a-t-il déclaré.

Le Guide de la Révolution islamique a énuméré les capacités politiques de l’Iran, sa profondeur stratégique et sa puissance régionale comme des atouts importants, ajoutant que « les expériences positives et négatives des 45 dernières années font partie des points les plus précieux qui doivent être pris en considération ».

L’imam Khamenei a souligné l’importance d’impliquer les jeunes dans la structure gouvernementale, exhortant les responsables à sélectionner des « individus jeunes, fidèles, révolutionnaires et très motivés » pour relever les défis. Il a noté qu’en cultivant le potentiel de ces individus à divers postes de direction à partir de la base, « en amenant les jeunes dans votre organisation, ils acquièrent l’expérience dont ils ont besoin et vous formez une génération exceptionnelle de dirigeants très motivés pour l’avenir ».

Dans une autre suggestion, l’imam Khamenei a exhorté les responsables du gouvernement à être présents parmi la population. « Comprendre les réalités de la vie des gens ne peut pas se faire par des notes formelles et des rapports écrits. Par conséquent, effectuez des voyages dans les provinces et engagez-vous auprès des gens. Basez vos décisions sur vos observations sur place et ce que vous entendez de près », a-t-il fait remarquer.

Ailleurs dans son discours, Son Eminence a déclaré que l’énergie nucléaire est l’une des priorités fondamentales et essentielles pour l’avenir de l’Iran. Il a ajouté que le pays ne peut pas se priver d’un enjeu scientifique, technique et avancé mondial et que prendre du retard dans ce domaine signifierait tenter de rattraper son retard des années plus tard.

Au cours de la réunion, l'imam Khamenei a également abordé la question du cyberespace, affirmant que l'espace virtuel n'est plus virtuel mais une réalité dans la vie des gens qui se développe chaque jour. Il a également souligné la nécessité de réglementations juridiques régissant ce domaine. « Si vous n'avez pas de loi en place pour cela, faites-en une et prenez le contrôle de la situation selon cette loi. Le monde entier fait cela. Voyez comment ce jeune homme est traité par les Français. Ils l'arrêtent parce qu'il a violé leurs règles », a-t-il affirmé, faisant référence à la récente arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, par les autorités françaises.

En discutant du cyberespace, l'imam Khamenei a une fois de plus souligné la question importante de l'intelligence artificielle. Il a souligné que « nos organisations militaires et non militaires utilisent actuellement l'intelligence artificielle, mais cela ne doit pas nous tromper, car être un simple utilisateur n'est pas un avantage. Cette technologie a des couches profondes et elles doivent être maîtrisées ». Le Guide suprême de la Révolution islamique a averti que le fait de ne pas maîtriser les couches les plus profondes de l’intelligence artificielle pourrait conduire à la création d’un autre domaine exclusif, semblable à l’agence de l’énergie atomique, contrôlée par les pays qui dominent cette technologie. Il a ajouté que les opportunistes et les avides de pouvoir du monde pourraient créer à l’avenir une agence d’intelligence artificielle et interdiront aux autres pays d’accéder à certains secteurs et couches de cette technologie.

Dans la suite de son discours, l’imam Khamenei a conseillé à la 14e administration de ne pas avoir peur des obstacles, soulignant qu’aucun programme ou entreprise n’en est exempt. Il a noté que « la première option pour certaines personnes lorsqu’elles rencontrent des obstacles est de reculer, mais cette approche est erronée. Nous devons soit surmonter l’obstacle, soit trouver un moyen de le contourner. Bien sûr, après avoir fait tout ce que nous pouvons, un retrait tactique peut parfois être nécessaire, mais nous ne devons pas abandonner nos objectifs ou nos opinions à la première rencontre de difficulté. »

L’imam Khamenei a souligné au président iranien et à son cabinet l’importance de ne pas compter sur les ennemis de l’Iran ou d’attendre leur approbation. « Cette réalité a également été mise en évidence dans les propos du président et les déclarations du ministre des Affaires étrangères il y a quelques jours. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas interagir avec le même ennemi dans certaines situations. Il n’y a aucun mal à cela, mais ne placez pas vos espoirs en lui. Ne faites pas confiance à l’ennemi. »

Au début de cette réunion, M. le Dr Massoud Pezeshkian a honoré la mémoire des martyrs du gouvernement et du service, en mettant l’accent sur le défunt président iranien Ebrahim Raïssi. Il a décrit la 14e administration comme un cabinet consultatif, favorisant la participation de toutes les factions politiques et des comités spécialisés. Le Dr Pezeshkian a souligné que son administration a été formée sur les principes d’unité et d’harmonie, et s’est engagée à agir dans le cadre des politiques générales du système, du document de perspectives d'avenir et du septième plan quinquennal de développement.