Mosquée Al-Aqsa : Israël tente de mettre en œuvre des plans malveillants, dénonce Téhéran

Selon l’IRNA, Nasser Kanani publiant un message sur le réseau social X a écrit : « Le cabinet du régime criminel sioniste tente de mettre en œuvre ses plans malveillants concernant la mosquée Al-Aqsa. Il est allé jusqu’à crier sans vergogne à la mauvaise intention de construire une synagogue dans la mosquée Al-Aqsa. »

Et d’ajouter : « La République islamique d'Iran, tout en condamnant fermement de telles déclarations et projets, met en garde contre tout empiètement sur le sanctuaire sacré de la mosquée Al-Aqsa et contre tout nouvel aventurisme des sionistes consistant à franchir les lignes rouges du monde musulman. »

« À la lumière de l’éveil des consciences humaines et de la haine mondiale envers les crimes sionistes, aujourd’hui, les musulmans et les esprits libres du monde entier crient à l’unisson pour soutenir la Palestine et la mosquée Al-Aqsa et pour traduire en justice les criminels sionistes.