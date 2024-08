Iran-Canada : le court-métrage "21 septembre" présenté au Festival de l'environnement humain

Selon le bureau d’IRNA dans la province de Khouzestan, le court métrage "21 septembre" avait déjà remporté un prix en Irak et était entré dans les festivals au Maroc, en Tunisie et au Japon, et maintenant il se présente au festival international du film pour la protection de l’environnement humain (HECFF) au Canada.

Le Human Environment Care Film Festival (HECFF) est le principal événement culturel du Canada consacré exclusivement à l'exploration de la protection de l'environnement, des droits de l'homme et de l'environnement par le biais de films.