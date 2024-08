Les ministres iranien et émirati des A.E. soulignent l'expansion des relations bilatérales et de la coopération

Téhéran - IRNA - Lors d'une conversation téléphonique, mardi soir 27 août, les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et des Émirats arabes unis ont souligné la poursuite du dialogue et de l'échange de vues pour l’expansion des relations bilatérales dans les domaines économique, de la coopération consulaire et sécuritaire, ainsi que de la coopération régionale.

Selon l’IRNA, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a félicité à cette occasion Seyyed Abbas Araghchi pour son élection au poste de ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran et lui a souhaité plein succès. Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, réitérant sur la volonté de son pays de poursuivre le renforcement des relations bilatérales ainsi que la poursuite de la coopération régionale avec la République islamique d'Iran, a souligné la poursuite de l'expansion de la coopération entre Téhéran et Abou Dhabi dans la nouvelle ère. Le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a pour sa part félicité Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan pour sa nomination au poste de vice-Premier ministre des Émirats arabes unis et lui a souhaité plein succès dans ce nouveau poste. Tout en s'invitant à se rendre à Téhéran et à Abou Dhabi, les deux hommes ont souligné la poursuite des pourparlers et des échanges de vues pour le développement des relations bilatérales dans les domaines économique, de la coopération consulaire et sécuritaire, ainsi que de la coopération régionale.