Le Jihad islamique condamne l’agression israélienne en Cisjordanie occupée

Les forces d’occupation israéliennes ont lancé, mardi soir, une agression, la plus importante depuis 22 ans, contre plusieurs gouvernorats de la Cisjordanie occupée, a rapporte la chaîne Al-Manar.

Selon les médias israéliens, cette offensive d’envergure se concentre sur trois camps de réfugiés, à savoir ceux de Jénine, Nour Shams et Al-Fara’a, respectivement à Jénine, Tubas et Tulkarem.

Le Croissant Rouge palestinien a fait état de 11 martyrs, 6 à Jenine et 8 à Tubas. Et d’ajouter : les forces d’occupation israéliennes empêchent les secouristes de récupérer les corps des martyrs de Tubas.

Les médias israéliens ont rapporté que les incursions massives en Cisjordanie impliquaient une division des forces d’occupation israéliennes, y compris les forces spéciales Mista’arvim.

Commentant cette nouvelle agression, le Jihad islamique en Palestine a déclaré dans un communiqué que l’offensive militaire à grande échelle d’Israël fait partie des plans du régime pour renforcer son contrôle sur la ville occupée de Qods et la mosquée Al-Aqsa.

« L’occupation criminelle lance une attaque généralisée contre les villes et les camps du nord de la Cisjordanie occupée dans une guerre ouverte et non déclarée, contre laquelle nous avions déjà mis en garde », a-t-il indiqué.

« L’agression israélienne vise à déplacer le centre du conflit vers la Cisjordanie occupée dans une tentative d’imposer de nouveaux faits sur le terrain visant à soumettre la Cisjordanie occupée, à l’annexer et à affirmer son contrôle sur nos lieux saints dans une guerre existentielle contre le peuple palestinien », a-t-il ajouté.

Le mouvement palestinien a prévenu que le régime israélien cherchait à « judaïser Al-Aqsa », citant une proposition provocatrice du ministre israélien d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, de construire une synagogue sur le site sacré.

Le Jihad islamique palestinien a également critiqué l’inaction internationale face aux crimes israéliens contre la nation palestinienne et ses lieux saints.

Il a en outre exhorté la communauté internationale à tenir le régime de Tel-Aviv pleinement responsable des répercussions de sa politique agressive contre les Palestiniens.