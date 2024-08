Chamran : les villes des BRICS se tiennent aux côtés du peuple sans défense de Gaza

Selon le correspondant d'IRNA , Mehdi Chamran a ajouté mardi, lors de la cérémonie d'ouverture du 6ème Forum international des municipalités de BRICS à Moscou : « La solidarité des villes des BRICS conduit à des relations plus étroites entre les peuples des pays membres, et l'idéal est que ces villes sont connectées et cohérentes comme des villes les unes à côté des autres ; Dans ce cas, la résistance et la construction de ces villes augmenteront. »

Le 6e Forum municipal international des BRICS se tient à l'Expocenter de Moscou les 27 et 28 août 2024.

Des villes et des régions de plusieurs pays des BRICS ont confirmé leur participation. Plus de 40 délégations étrangères, dont des représentants du Brésil, de la Chine, de l'Inde, des Émirats arabes unis, de l'Iran et de l'Éthiopie, ont déjà confirmé leur participation.