Le 43e anniversaire du martyre du président Radjaï et du Premier ministre Bahonar

Le Président Mohammad Ali Rajaee et du Premier ministre Mohammad Javad Bahonar ont été assassinés en 1981 par les membres de l’Organisation terroriste de MEK

Téhéran (IRNA) - Le 30 août 1981, le bureau du Premier ministre iranien, a été ciblé d’une explosion causée par un attentat terroriste de l’organisation MEK. Le Premier ministre Mohammad Javad Bahonar et le président Mohammad Ali Radjaï et six autres responsables du gouvernement iranien sont tombés en martyrs lors de cet attentat terroriste.