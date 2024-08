L'élargissement des relations avec le Turkménistan est une priorité absolue (l'ayatollah Khamenei)

M. Gurbanguly Bardimohamedow, Président du Conseil du peuple du Turkménistan, et la délégation l'accompagnant à Téhéran, ont rencontré l'ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, dans l'après-midi du mercredi 28 août 2024.

Au cours de la réunion, l'ayatollah Khamenei a souligné l'importance de l'élargissement des relations entre les deux pays comme une priorité absolue. Il a souligné que, bien que l'Iran et le Turkménistan aient connu une croissance significative de leurs relations bilatérales ces dernières années, il reste de nombreuses opportunités inexploitées de coopération supplémentaire qui doivent être explorées.

L'ayatollah Khamenei a souligné que l'élargissement des relations fondées sur des intérêts mutuels était avantageux à la fois pour Téhéran et Achgabat. « Nous espérons qu'à l'ombre des efforts du gouvernement nouvellement élu du Pezeshkian, les questions liées à l'élargissement des relations entre les deux pays se poursuivront avec une vigueur et une force accrues », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné la forte motivation de M. Pezeshkian pour élargir les relations avec le Turkménistan et a noté que Mme Farzaneh Sadegh, ministre des routes et du développement urbain, travaillera également à faire progresser les accords entre les deux pays en tant que présidente de la commission mixte pour obtenir des résultats favorables

Le Leader Khamenei a souligné les commentaires faits par le Président du Conseil du peuple du Turkménistan concernant les projets de collaboration entre les deux pays, en particulier le corridor de transport Nord-Sud et le développement du gazoduc du Turkménistan. Il a souligné l'importance de ces initiatives, notant que leur mise en œuvre réussie, avec la participation d'experts et de spécialistes iraniens, renforcera davantage les liens solides entre l'Iran et le Turkménistan.

Au cours de la réunion, à laquelle a également assisté le président Massoud Pezeshkian, M. Bardimohamedow a qualifié l'Iran et le Turkménistan de pays parents. « J'ai eu de bonnes négociations constructives avec le président à Téhéran, et j'espère que les accords que nous avons signés donneront des résultats positifs », a-t-il déclaré.

Le Président du Conseil du peuple du Turkménistan a rendu hommage au défunt président iranien Ebrahim Raïssi, reconnaissant ses contributions importantes au renforcement des relations bilatérales. Il a ajouté que « la longue frontière commune entre le Turkménistan et l’Iran a toujours été et continuera d’être une frontière de paix et d’amitié, et nous sommes prêts à élargir nos relations dans tous les domaines. »