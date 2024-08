L'Iran signe des accords stratégiques avec le Turkménistan (Pezeshkian)

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le dirigeant national du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedow, à l'issue de leur rencontre à Téhéran mercredi, M. Pezeshkian a déclaré que le dialogue qu'ils ont eu était bon et efficace.

« Des accords stratégiques ont été signés entre nous et le Turkménistan, et nous espérons que ces interactions et ces accords conduiront à une coopération élargie dans d'autres domaines.

Le président iranien a déclaré qu'il se rendrait bientôt à Achgabat pour assurer le suivi de ces accords.

M. Berdimuhamedow a également confirmé que les entretiens s'étaient déroulés dans une « atmosphère amicale et fraternelle » et a exprimé l'espoir que les négociations approfondies aboutiraient à des résultats et renforceraient davantage les « relations fraternelles entre l'Iran et le Turkménistan ».

« Nous avons discuté de questions et de projets majeurs tels que le gaz, l'énergie, l'électricité, les routes et les transports lors des négociations, et nous espérons que les résultats seront positifs pour la mise en œuvre de ces plans.

« Nous avons également convenu de confier le suivi de ces coopérations à une commission mixte afin qu'elle puisse superviser la mise en œuvre des plans.

M. Berdimuhamedow a déclaré qu'il était convaincu que ces projets seraient importants « non seulement au niveau bilatéral, mais aussi au niveau régional ».

Il a également indiqué qu'il avait invité le président Pezeshkian à se rendre prochainement au Turkménistan.

M. Berdimuhamedow est arrivé à l'aéroport Mehrabad de Téhéran mercredi matin pour s'entretenir à haut niveau avec des responsables iraniens. Les deux parties ont signé quatre documents de coopération dans divers domaines, notamment le gaz et les douanes.