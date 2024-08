Le dirigeant national du Turkménistan invite le président Pezeshkian à se rendre à Achgabat

Lors de la rencontre, le dirigeant national du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, a souligné l'importance du développement des relations entre les deux pays pour le Turkménistan et s'est félicité du très bon niveau de coopération régionale et internationale entre Téhéran et Achgabat, et a souligné la détermination de son pays à soutenir les initiatives internationales de l'Iran.

Se référant aux efforts du pays pour établir la paix et la stabilité dans la région, le dirigeant national du Turkménistan a souligné l'intérêt de son pays pour le développement de la coopération en matière de sécurité entre les deux pays et a déclaré : « Le Turkménistan est également intéressé par le développement de la coopération en matière de sécurité entre les deux pays. Le Turkménistan est également intéressé par le développement des relations commerciales et économiques avec la République islamique d'Iran et par le renforcement de la coopération dans la région de la mer Caspienne».

Par ailleurs, la cérémonie de signature des documents de coopération entre l'Iran et le Turkménistan s'est tenue aujourd'hui en présence du président iranien Masoud Bishidian et du dirigeant national turkmène Gurbanguly Berdimuhamedov, et au cours de cette cérémonie, quatre documents de coopération ont été signés entre les deux pays.