L'accord entre l'Iran et le Turkménistan est stratégique pour faire de l'Iran une plaque tournante du transfert de gaz dans la région (Pezeshkian)

Mercredi après-midi, lors de la réunion conjointe des délégations de haut niveau de l'Iran et du Turkménistan, le président iranien, Masoud Pezeshkian, a qualifié les relations historiques et profondément enracinées entre les deux pays de terrain propice au développement de la coopération et a déclaré : « Tout en adhérant aux accords conclus entre les deux pays, nous sommes tout à fait prêts à éliminer les obstacles et les défis auxquels se heurte le développement des relations : tout en adhérant aux accords conclus entre les deux pays, nous sommes tout à fait prêts à éliminer les obstacles et les défis auxquels se heurte le développement des relations.

Il a qualifié les accords conclus entre l'Iran et le Turkménistan dans le secteur du gaz d'étape stratégique pour faire de l'Iran une plaque tournante du gaz dans la région et dans le cadre de la protection des intérêts des deux pays : Je suivrai personnellement la mise en œuvre des accords entre les deux pays et j'espère que lors de la prochaine réunion qui aura lieu à Ashgabat, nous assisterons à la réalisation et à la mise en œuvre complète de ces accords.

Lors de la réunion, Abbas Araghchi, le ministre des affaires étrangères, a fait référence aux très bonnes relations et aux positions communes de l'Iran et du Turkménistan concernant les questions régionales et internationales, a mentionné la frontière entre les deux pays comme l'un des points frontaliers les plus sûrs de la République islamique d'Iran et a souligné la nécessité d'utiliser la capacité des frontières pour le bénéfice de deux pays et de deux nations.

Araghchi a également souligné la nécessité d'une coopération entre les deux pays pour aider l'Afghanistan à surmonter ses défis et ses problèmes.

L'élargissement de la coopération dans les secteurs de l'énergie, du transit et de l'électricité, la coopération entre les deux pays dans les secteurs du gaz et de la pétrochimie, la délivrance de services techniques et d'ingénierie, l'objectif de faire transiter 20 millions de tonnes de marchandises entre les deux pays, la facilitation de la délivrance de visas, le développement de la coopération dans les secteurs des ports et de la navigation, des corridors, du transport routier et ferroviaire ont été l'un des axes les plus importants des discours des ministres de l'énergie, du pétrole et des routes et du développement urbain de la République islamique d'Iran lors de la réunion des délégations de haut rang de l'Iran et du Turkménistan.