S’exprimant à l’occasion d’un appel téléphonique avec Abbas Araghchi, nouveau chef de la diplomatie iranienne, le mercredi 28 août, Yōko Kamikawa, ministre japonaise des Affaires étrangères, l'a félicité pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran et lui a souhaité plein succès.

Lors de cette conversation téléphonique, Madame Yoko Kamikawa a félicité le ministre des Affaires étrangères du 14ème gouvernement iranien en rappelant l'assistance encourageante fournie par la République islamique d'Iran aux personnes touchées par le grand tremblement de terre à l'est du Japon et les efforts d'Abbas Araghchi en tant que l’ex-ambassadeur de la République islamique d'Iran au Japon à cette époque pour aider les victimes du séisme et les a appréciés.

Evoquant la volonté de son pays de développer les relations bilatérales entre Téhéran et Tokyo, ainsi que la poursuite de la coopération régionale avec la République islamique d'Iran, la ministre japonais des Affaires étrangères a exprimé l'espoir de voir une nouvelle expansion de la coopération et des consultations dans la nouvelle ère.

Boko Kamikawa a également exprimé son inquiétude quant à la situation dangereuse dans la région après que M. Haniyeh a été pris pour cible à Téhéran et a souligné la nécessité de calmer la situation et a exigé la retenue des parties en conflit.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a remercié son homologue japonaise pour l'appel et l'a félicité, tout en faisant référence à sa première interview en tant que ministre des Affaires étrangères avec l'agence de presse japonaise Kyodo, et a déclaré : La nouvelle politique de l'Iran est d'élargir relations avec le monde entier, dont et notamment avec l'Asie de l'Est.

Faisant référence aux crimes du régime sioniste en cours dans la bande de Gaza et aux problèmes actuels en Palestine comme l'un des défis importants au niveau international, Araghchi a souligné : Les actions provocatrices du régime sioniste, y compris l'assassinat du martyr Haniyeh à Téhéran et les approches bellicistes de Netanyahu visant à étendre la guerre, sont les principaux facteurs de l’escalade des tensions dans la région.

« Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous n'avons pas peur d'une augmentation des tensions dans la région, mais contrairement au régime sioniste, la République islamique d'Iran n’est pas pour l'expansion des tensions et des conflits dans la région », a insisté le ministre iranien des Affaires étrangères.