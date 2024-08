L'Iran est pour la détente dans la région de l'Asie occidentale (Arghchi)

Selon l’IRNA, Caspar Veldkamp, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, lors d’un appel téléphonique, le mercredi soir 28 août, a félicité Seyyed Abbas Araghchi, le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères pour sa nomination à la tête de la diplomatie de la RII et lui a souhaité plein succès.

Le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, faisant référence à l'inquiétude de son pays face à l'aggravation de la crise dans la région de l'Asie occidentale, a appelé toutes les parties à la retenue et à empêcher la propagation des tensions.

Il a ajouté : « Les Pays-Bas espèrent que le cycle de violence et de tension dans la région sera stoppé et que la possibilité d'envoyer de l'aide humanitaire et de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien sera offerte. »

Pour sa part le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a remercié son homologue néerlandais et a dit Téhéran pour l’expansion des relations basées sur le respect mutuel avec les Pays-Bas.

Concernant les développements en Asie occidentale, Seyyed Abbas Araghchi a souligné la nécessité d'arrêter immédiatement la guerre contre la population de Gaza et a déclaré : « La République islamique d'Iran souhaite désamorcer les tensions dans la région de l'Asie occidentale, tandis que la machine de tuerie et de violence du régime sioniste a accru les tensions et les exactions dans la région. »

Toujours lors de cette conversation téléphonique, les parties ont également discuté et échangé des opinions sur certains sujets d'intérêt commun, notamment les négociations liées à la levée des sanctions, les questions consulaires ainsi que la crise en Ukraine, et ont souligné la poursuite des consultations politiques entre les deux parties.