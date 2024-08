Blocus maritimes contre Israël : Ansarallah accepte d'établir une trêve pour l'arrivée des navires humanitaires (Téhéran)

Selon l’IRNA, le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies en réaction aux allégations du porte-parole du Département américain de la Défense (Pentagone) selon laquelle le mouvement Ansarallah du Yémen aurait menacé les navires de sauvetage envoyés pour désamorcer l'incendie du pétrolier dans la mer Rouge a déclaré : « En mettant en œuvre la politique de soutien à la Palestine et en empêchant le transfert de carburant aux sionistes, Ansarallah du Yémen a annoncé à plusieurs reprises que tant que la guerre dans la bande assiégée de Gaza se poursuivrait, elle va attaquer les navires transportant du pétrole destiné au régime d’Occupation d’Israël, sur la mer Rouge. »

Le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : « Après l'incendie d'un navire transportant du pétrole pour le régime israélien et l'émergence de risques environnementaux, certains pays ont demandé à Ansarallah d'autoriser les remorqueurs et les sauveteurs à entrer dans la région dans le cadre d’une trêve ».

La mission a ajouté : « Ansarallah a également accepté cette demande, en tenant compte des considérations humanitaires et environnementales. "Le manque de secours et de prévention des marées noires en mer Rouge est en réalité dû à la négligence de certains pays et non à l'inquiétude quant à la possibilité de les attaquer. »

Dans des déclarations interventionnistes, en guise du soutien au régime d’apartheid d’Israël, le général Patrick S. Ryder, porte-parole du Département américain de la Défense (Pentagone), s’exprimant devant les journalistes mardi, heure locale a avancé : « Les actions des Houthis (Mouvement populaire d’Ansarallah du Yémen) dans le sud de la mer Rouge mettent en danger le système commercial international et n’aide pas aux Palestiniens de la bande de Gaza. Un organisme neutre a tenté d'envoyer deux remorqueurs dans la zone pour sauver le Sounion, mais les Houthis (Ansarallah) ont menacé de l'attaquer.

Parallèlement la mission de la marine de l'Union européenne en mer Rouge l'a annoncé : « Le navire battant pavillon grec (Sounion), qui a été pris pour cible par les Houthis (Ansarallah du Yémen) il y a trois jours, est toujours en feu, et jusqu'à ce moment aucune informations crédibles sur les fuites d’hydrocarbures de ce navire n’est signalée. »

L'armée yéménite a récemment publié des images de l'attaque du navire grec SOUNION, visé en mer Rouge pour avoir ignoré la loi interdisant l'entrée dans les ports palestiniens occupés (Israël) dans le cadre d’un blocus maritime contre l’Occupation sioniste et en guise du soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus et bombardement.

Les forces armées yéménites avaient précédemment annoncé dans un communiqué : « Le navire pétrolier SOUNION, appartenant à une société qui coopère avec l'ennemi sioniste, a été attaqué par les forces armées yéménites en mer Rouge ». Ce navire est en train de couler.

L'armée yéménite a une fois de plus mis en garde contre le non-respect de la loi interdisant le trafic vers les ports palestiniens occupés (Israël) et a annoncé que les navires marchands et les entreprises qui violeraient cette loi subiraient « des coups encore plus douloureux. »

Les forces armées yéménites ont également demandé à tous les navires marchands transitant par la mer Rouge, le golfe d'Aden et l'océan Indien de s'abstenir de manipuler leurs systèmes d'information et de navigation afin de ne pas être pris pour cible par eux.

Les forces armées yéménites ont exprimé leur gratitude aux entreprises qui respectent la loi interdisant l'accès aux ports palestiniens occupés (Israël), affirmant qu'elles poursuivront leurs opérations jusqu'à ce que les crimes israéliens dans la bande de Gaza cessent.

Au cours des derniers mois, et après l'opération du « Délgue d’Al-Aqsa » des Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus israéliens (depuis 2007), l’armée yéménite, en guise du soutien à la résistance du peuple palestinien, a pris pour cible plusieurs navires liés au régime d'occupation d'Al-Qods ou des navires marchands à destination des territoires occupés, sur la Mer Rouge et le détroit de Bab al-Mandab.

Les forces de l'armée yéménite se sont engagées à continuer d'attaquer les navires de ce régime ou les navires à destination ou venant des territoires occupés, sur la mer Rouge jusqu'à ce qu'Israël cesse sa campagne génocidaire contre la bande de Gaza.