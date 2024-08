L’ouverture des Jeux Paralympiques de Paris : la délégation des « Enfants iraniens » a défilé + vidéo et photos

La cérémonie d'ouverture des 17e Jeux Paralympiques à Paris, en présence du président français Emmanuel Macron et d’Andrew Parsons, Président du Comité International Paralympique, a officiellement débuté mercredi soir à 21h30, heure d'Iran.

La cérémonie d'ouverture et le défilé des délégations démarrent le long de la Seine et se poursuivent en traversant les Champs Elysées en direction de la célèbre place de la Concorde et enfin le défilé se termine devant l'Obélisque de Louxor.

Les Jeux paralympiques débutent ce mercredi 28 août pour onze jours de compétition et d'émotion.

La 17e édition des Jeux Paralympiques se tiendra de 28 août à 8 septembre.

La caravane sportive de notre pays participera à ces jeux avec 65 athlètes dans 10 sports, dont le tir à l'arc, l'athlétisme, le volley-ball assis, l'haltérophilie, le taekwondo, le tir, le canoë, le goalball, la natation et le judo.

Seyyed Mohammad Reza Mirshafi, un vétéran de la guerre imposée, et Hajar Safarzadeh, l’athlète malvoyant iraniens, portent le drapeau iranien pendant cette période.

Dans les milieux sportifs iraniens, Zahra Rahimi, membre de l'équipe de parakwondo, est l'une des plus jeunes athlètes présents au JO. Elle a 15 ans. De même Mohammad Reza Mirshafï, 51 ans, vétéran de la guerre imposée et porte-drapeau de l'Iran, est le plus âgé des athlètes de la délégation des « Enfants d’Iran ».

Durant cette période des JO, 4 400 athlètes de 184 pays du monde s'affrontent dans 22 disciplines.

Sur cette base, la délégation sportive iranienne participe à cette période de jeux avec le nom « Les Enfants d’Iran ». Leur slogan est « Foi, Sacrifice, Honneur ».