Attaque de drone de la Résistance islamique irakienne contre la centrale électrique de Haïfa

La Résistance islamique d'Irak a annoncé ce jeudi 29 août avoir pris pour cible la centrale électrique industrielle d'Alon Tavor, à Haïfa, située dans les territoires occupés.

Dans la déclaration de la Résistance islamique irakienne, on peut lire : « Dans la continuité de notre approche visant à résister aux occupants et à aider la population opprimés de la bande de Gaza sous blocus et en réponse aux crimes du régime occupant contre les civils palestiniens, principalement les enfants, les femmes et les personnes âgées, les combattants de la résistance islamique en Irak ont visé ce jeudi matin, 29 août 2024, la centrale électrique industrielle d'Alon Tavor, à Haïfa ciblée par un drone.

La Résistance islamique d'Irak a également souligné que les attaques contre les positions et les fortifications de l’ennemi se poursuivraient.