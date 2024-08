Syrie : La Chine exhorte à l'arrêt des attaques israéliennes

Selon CGTN, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Geng Shuang, dans ses remarques lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Syrie, a souligné l'importance de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie.

Le diplomate chinois a demandé aux parties concernées de faire preuve d'un maximum de retenue et de déployer des efforts spécifiques pour maintenir la stabilité des pays de la région, y compris la Syrie.

Le représentant de la Chine a également appelé Israël à cesser ses attaques contre la Syrie. Il a exhorté les forces étrangères de mettre fin à leur présence militaire « illégale » en Syrie.

Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies a de même appelé les grandes puissances extérieures à la région à jouer un rôle constructif dans la réduction des tensions dans la région.

Soulignant qu'un processus politique stable ne peut être réalisé sans un environnement de sécurité favorable, il a déclaré : « La Chine soutient l'intensification des efforts antiterroristes du gouvernement syrien et demande à la communauté internationale d'agir conformément aux lois et résolutions internationales du Conseil de sécurité, et d’unir leurs forces pour combattre les forces terroristes actives en Syrie.