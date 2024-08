Double langage en matière de droits de l'homme : le groupuscule terroriste de l’OMK soutenu par certains gouvernements occidentaux

Téhéran-IRNA- « Le groupuscule terroriste de l’OMK (Organisation des Mujahhedin-e Khalq), actif à l’étranger contre la République islamique d’Iran bénéfice du soutien de certains gouvernements occidentaux qui se posent en défenseurs des droits de l’homme. Ces pays n'hésitent pas à apporter une aide politique et financière à ces terroristes. Certes, les illusions chimériques et néfaste de ce groupuscule terroriste et de ses soutiens ne se réaliseront jamais », a déclaré ce jeudi le porte-parole de la diplomatie iranienne dénonçant le double langage occidental en matière des droits de l’homme.