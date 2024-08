La politique de l'Iran est fondée sur l'engagement et l'élargissement des relations avec tous les pays et sur l'évitement des conflits (président)

Lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre mercredi soir, le président iranien déclaré : « Si l'Iran est contraint de faire quelque chose par des sanctions et des pressions, l'approche et le comportement du pays seront certainement orientés dans une autre direction. »

Se référant au contexte historique des relations entre l'Iran et la Norvège, le président Pezeshkian a déclaré que la République islamique d'Iran souhaitait développer ses interactions avec la Norvège et qu'elle espérait que ces entretiens constructifs renforceraient et consolideraient les relations entre les deux pays dans le cadre de l'instauration de la paix et de la stabilité et de l'amélioration de la sécurité dans le monde.

Soulignant le rôle clé de l'Iran dans l'instauration de la sécurité dans la région et dans le monde, le président a déclaré que la République islamique d'Iran a toujours essayé de répandre la paix et l'amitié et qu'elle condamne toute agression où que ce soit dans le monde. Il a également déclaré que Téhéran était prêt à coopérer pour mettre fin à la violence et à l'insécurité dans le monde.

Pezeshkian a fustigé la violation par le gouvernement américain du Plan global d'action conjoint ou JCPOA, et s'est plaint de l'inaction des pays européens qui n'ont pas respecté leurs engagements à l'égard de l'accord.

La République islamique d'Iran a rempli toutes ses obligations dans le cadre du JCPOA, mais ce sont les États-Unis qui se sont retirés unilatéralement du JCPOA en mai 2018, a-t-il critiqué.

En plus du retrait des États-Unis du JCPOA, il est regrettable de dire que les pays européens n'ont pas mis en œuvre un seul signe de leurs obligations dans le cadre du JCPOA, a affirmé M. Pezeshkian.

Le premier ministre norvégien, pour sa part, a exprimé son inquiétude quant à l'escalade dans la région, en particulier les attaques du régime sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, et a déclaré que la Norvège condamnait les attaques israéliennes contre les Palestiniens à Gaza et leurs conséquences désastreuses.

La Norvège, avec l'Irlande et l'Espagne, a été l'un des premiers pays européens à reconnaître le peuple palestinien dans la formation d'un État indépendant, a déclaré M. Gahr Støre, espérant que l'agression israélienne contre les Palestiniens cessera dès que possible.