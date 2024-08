Le Hezbollah répond à l'agression israélienne au Liban oriental : Des drones de combat frappent la base du Golan

Dans un communiqué, le Mouvement de résistance du Hezbollah libanais a annoncé que la 210e brigade du régime d'occupation israélien, située dans la caserne de Nafeh, dans le Golan occupé, avait été visée par un drone afin de soutenir l'inébranlable et vaillante nation palestinienne dans la bande de Gaza et de répondre à la frappe aérienne du régime sioniste sur les régions d'Al-Baqaa et d'Al-Mansa, dans le sud du Liban.

Les médias locaux du régime sioniste ont également rapporté que plusieurs drones, tirés depuis le sud du Liban, ont touché le Golan occupé et que des explosions ont été signalées après ces attaques.

La chaîne de télévision 12 du régime sioniste a admis que plusieurs drones avaient pénétré dans l'espace aérien du Golan occupé.