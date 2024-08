Martyre d’au moins 16 Palestiniens en Cisjordanie occupée : retrait des troupes sionistes de Tulkarem

Les forces sionistes ont tué 16 Palestiniens en attaquant Tubas, Tulkarm et Jénine dans le nord de la Cisjordanie occupée depuis hier matin mercredi.

Al Jazeera a également rapporté que l'armée sioniste a affirmé que ce matin "Muhammad Jaber" surnommé "Abu Shajaa", le commandant de "Nour Shams Kataïb" et 4 autres personnes avaient été tuées en martyr lors d'un affrontement dans la mosquée Nour Shams.

Un soldat israélien a été, d’autre part, blessé lors d'un affrontement avec des combattants palestiniens dans le camp de Nour Shams, a reconnu l’armée israélienne.

La chaîne libanaise Al-Mayadeen a également rapporté que les militaires sionistes se sont retirés autour du camp de Tulkarem et dans toute cette ville, à l'exception du camp de Nour Shams.

Selon ce rapport, les forces d'occupation israéliennes ont amené davantage de matériel à Jénine et ont bloqué les entrées de cette ville.

Le tollé international continue de s’amplifier face à l’incursion d’envergure d’Israël en Cisjordanie occupée.

Trois groupes de défense des droits palestiniens ont déclaré dans une déclaration commune que les tactiques israéliennes dans ses attaques reflètent les crimes commis contre la population de la bande de Gaza.

Al-Haq, Al-Mezan et le Centre palestinien pour les droits de l’homme ont appelé la communauté internationale à intervenir immédiatement et à mettre en œuvre des contre-mesures contre Israël.

Le groupe de défense des droits de l’homme basé aux États-Unis, « Voix juive pour la paix », a fustigé la complicité de Washington dans les crimes d’Israël.

Il a appelé la Maison-Blanche à cesser d’envoyer des armes à Israël et à ne pas servir de catalyseur pour les violences génocidaires du régime de Tel-Aviv.

L’Iran affirme que les assauts prouvent les intentions sinistres et racistes d’Israël contre les Palestiniens dans les territoires occupés.

Nasser Kanaani a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la campagne génocidaire israélien.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterresh, a également appelé Israël à mettre immédiatement fin à son offensive militaire de grande ampleur en Cisjordanie occupée.

Alors qu’Israël poursuit implacablement le génocide à Gaza depuis bientôt 11 mois, ce 28 août à une heure du matin, Israël a lancé une opération militaire de très grande ampleur en Cisjordanie occupée, honteusement appelé « Camp d’été ». Une opération menée sous couverture aérienne complète, qui implique le Shin Beit (service de sécurité intérieure israélien), la police des frontière s et les forces de répression spéciales.

Selon les médias israéliens, cette nouvelle « campagne d’éradication » devrait mobiliser des milliers de soldats et durer plusieurs jours. Elle est d’une ampleur inégalée depuis la répression de la seconde Intifada de 2000 à 2004.

Cette offensive est lancée alors que le 19 juillet, la Cour internationale de justice a statué que l’occupation par Israël du territoire palestinien est illégale et qu’elle doit cesser le plus rapidement possible. Depuis le 19 juillet, aucun des alliés et soutiens inconditionnels d’Israël (dont la France et l’Union européenne) n’a manifesté la moindre intention de mettre fin à l’impunité d’Israël et de le contraindre de mettre fin à cette occupation illégale.