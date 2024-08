L’opération du Hezbollah était une surprise pour le régime israélien (Ambassadeur d’Iran)

S’exprimant à l’occasion d’une interview accordée à l'émission « Le monde d’aujourd’hui » de la Chaîne d’Information iranienne (Khabar), Mojtaba Amani, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Liban, se penche sur les opérations psychologiques du régime sioniste après la réponse surprise du Hezbollah aux attaques d’agression israélienne visant son haut commandant Fouad Chukr.

L'ambassadeur d'Iran au Liban a déclaré : « Dimanche matin, l'opération menée par le Hezbollah au Liban a été une surprise totale pour le régime d’Occupation, et malgré le fait que le régime sionsite prétend toujours qu'il dispose de capacités de renseignement élevées, ils ont été surpris et ont subi un grand coup porté à leur propagande. »

Il a ajouté : Le régime sioniste a commencé à bombarder un quart d'heure avant l'opération, mais cela n'a pas fonctionné. Ils ont été humiliés auprès des pays de la région, car ils n'ont pas pu prédire correctement la réponse du Hezbollah et ils n'ont pas pu ainsi viser aucun des combattants du Hezbollah.

Concernant la réponse du Hezbollah, M.Amani a poursuivi : « Il est certain que le régime était confus quant à cette action du Hezbollah. Il est clair que cette attaque a atteint son objectif. Par une guerre psychologique, les Israéliens tentent de compenser leur grande faiblesse, qui a un grand impact sur l'action et la dissuasion du régime, ils ne pouvaient donc rien faire d'autre que mener une guerre psychologique. »

L'ambassadeur iranien à Beyrouth a également déclaré : « M. Nasrallah a déclaré que nous disposions d'informations sur les effets de cette attaque. D’un autre côté, ils sont confus, au sein du régime. D’autres insistent sur le fait que cette opération n’a pas nui au régime pour sauver les apparences. Mais cela non-plus n’a mené nulle part, car s’ils veulent dire que les dégâts ont été infligés, le régime sera humilié et tout le monde le sait. »

Concernant les potentiels du Hezbollah au Liban, il a également précisé : « M. Nasrallah a toujours montré dans la gestion des dossiers qu'en plus de son courage, il dispose toujours d'outils puissants. Tout le monde reconnaît ce pouvoir dissuasif dont dispose le Liban. Sous le leadership de M. Nasrallah, les sionistes ont été restreints et dissuadés et ils ne pourront jamais gagner contre le Hezbollah », a conclu le diplomate.