Notre réponse arrive et nous continuons à mener des opérations de qualité (Ansarallah)

Dans son discours, jeudi, sur les développements de l'agression israélienne contre la bande de Gaza et les développements régionaux, M. Al-Houthi a déclaré que « la poursuite de la criminalité israélienne, avec toute cette effronterie, cette audace et ce génocide, est une honte humaine pour la communauté humaine », critiquant la fourniture par Washington de nombreux types d'armes à « Israël » pour tuer des enfants, des femmes et des civils dans la bande de Gaza.

Il a souligné que « les États-Unis ont essayé d'arrêter toute voix, activité ou mouvement de soutien au peuple palestinien », ajoutant que « les Nations unies n'ont pas de position réelle pour arrêter l'agression sur la bande de Gaza, et leurs déclarations mettent sur un pied d'égalité la victime et le bourreau ».

M. Al-Houthi a critiqué le fait que le peuple palestinien continue de souffrir d'une grave famine dans la bande de Gaza, certains régimes cherchant à fournir diverses denrées alimentaires à l'ennemi.

« L'ennemi israélien prend pour cible des villes, des camps et des hôpitaux, détruit des mosquées et détruit au bulldozer des rues et des infrastructures dans le nord de la Cisjordanie », a-t-il déclaré.

M. Al-Houthi a fait l'éloge des opérations de la résistance palestinienne, qui a mené des dizaines d'opérations, notamment des raids, des affrontements, l'explosion de champs de mines avec des soldats ennemis, le percement de tunnels, des tirs de roquettes et de mortier, et des opérations de tireurs d'élite, qui sont devenues une arme mortelle contre l'ennemi, soulignant l'importance de ces opérations.