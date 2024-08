Le président iranien félicite le roi et le premier ministre de Malaisie à l'occasion de leur fête nationale

À l'occasion de la fête nationale de la Malaisie, le président iranien Masoud Pezeshkian a félicité le roi et le premier ministre de Malaisie dans des messages distincts.

« Je suis certain que les relations fraternelles entre la République islamique d'Iran et la Malaisie continueront à renforcer la solidarité de l'Oumma islamique », a écrit Pezeshkian dans son message de félicitations adressé au roi de Malaisie, le Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar.

Dans son message au Premier ministre malaisien Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, le président iranien s'est dit convaincu qu'au vu des liens islamiques, culturels, économiques et politiques entre les deux pays, les relations amicales continueront à se renforcer et à s'épanouir dans l'intérêt des deux pays et de l'Oumma islamique.

La Journée de la Malaisie, également connue sous le nom de Journée nationale, est célébrée chaque année le 16 septembre pour commémorer la création de la Fédération de Malaisie le 16 septembre 1963.