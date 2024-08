Les relations entre l’Iran et le Conseil de coopération du golfe Persique doivent entrer dans une nouvelle phase de compréhension mutuelle

Selon le groupe de politique étrangère de l'IRNA, Jassim Mohammad Al-Badaiwi, secrétaire général du Conseil de coopération du golfe Persique, a félicité Seyyed Abbas Araghchi pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de notre pays et a discuté avec des voies de coopération et de promotion des relations entre la République islamique d'Iran et le Conseil de coopération du golfe Persique.

Le secrétaire général du Conseil de coopération du golfe Persique a souligné l'importance de la République islamique d'Iran dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région et a noté que les membres du Conseil de coopération du golfe Persique souhaitent consulter et interagir avec la République islamique d'Iran concernant les défis majeurs de la région.